Вице-премьер России Александр Новак раскрыл подробности о бесплатной подводке газа к домам россиян. Он рассказал в интервью телеканалу «Россия 24», что правительство подготовило поправки в закон о газоснабжении. Его слова приводит ТАСС.

«Сегодня мы уже подготовили проект закона о внесении изменений в закон о газоснабжении, которые касаются перераспределения полномочий с тем, чтобы снять нагрузку [по газообеспечению] с населения, с домовладения», — сказал Новак.

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Он объяснил, что, если раньше человек платил за подведение газопровода от земельного участка до внутрипоселкового газопровода, то теперь ответственность ляжет на ресурсоснабжающую организацию оператора, который работает в каждом регионе.

21 апреля Путин в ходе послания Федеральному собранию пообещал россиянам бесплатную газификацию земельных участков. Он поручил правительству разработать соответствующий план.

Месяц назад стало известно, что президиум госсовета предложил три способа обеспечить бесплатную газификацию. Все они предусматривают либо увеличение платы для крупных предприятий и юридических лиц, которым придется затем компенсировать свои расходы, либо сокращение бюджета.

Между тем в прошлом году глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что план по газификации страны не выполняется, скорость работ гораздо ниже ожидаемой.