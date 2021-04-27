В «Лукойле» предсказали ненужность нефти

Половина запасов нефти может оказаться невостребованной после 2030 года, предсказал вице-президент «Лукойла» Леонид Федун, пишет ТАСС.

По его мнению, большая часть европейской нефтегазовой отрасли может даже «отмереть» из-за введения углеродного налога. Федун добавил, что переход к углеродно-нейтральной экономике приведет к тому, что нефтяники будут конкурировать за эффективные ресурсы. Спрос на нефть начнет снижаться, в результате от 20 до 50 процентов мировых запасов сырья окажутся не нужны.

Потери российских предприятий-экспортеров от введения углеродного налога в Европе могут составить три миллиарда евро ежегодно, заявил ранее глава Минприроды Александр Козлов.

Он назвал законопроект об ограничении выбросов парниковых газов основой для изменения экономического уклада. В августе прошлого года зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал углеродный налог «скрытым протекционизмом под благовидным предлогом». Речь идет о желании обложить новым сбором товары, при производстве которых происходит выброс углекислого газа в атмосферу.