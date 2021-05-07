Минэнерго опровергло влияние площади дома на бесплатную подводку газа

В Минэнерго опровергли, что бесплатная подводка газа будет проводиться только тем частным домам, площадь которых не превышает 300 квадратных метров. По словам главы ведомства Николая Шульгинова, площадь дома не будет влиять на решение о газофикации частного участка. Об этом сообщает РБК.

Ранее гендиректор «Газпром межрегионгаза» Сергей Густов сообщил, что в рамках ускоренного газоснабжения региональные операторы должны бесплатно протянуть трубу до границ участка в том, случае, если площадь жилого дома не превышает 300 квадратных метров. Проведение газовой сети внутри участка уже оплачивается потребителем самостоятельно.

При этом бесплатное подключение коснется тех, у кого расход газа не превышает семи кубических метров, а участок расположен не более чем в 200 метрах от сети.

Сообщается, что правительство подготовило законопроект о газофикации, согласно которому граждане не должны оплачивать подключение частных домов к газопроводам в населенных пунктах. Ранее им приходилось оплачивать проведение газа между участком и газопроводом внутри поселка, однако теперь это станет обязанностью оператора.

21 апреля Путин в ходе послания Федеральному собранию пообещал россиянам бесплатную газификацию земельных участков. Он поручил правительству разработать соответствующий план.