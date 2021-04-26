Жителям российского региона не смогли подключить газ из-за гнилых труб

Власти Кургана выделили финансирование для подключения к газу нескольких многоквартирных домов, но, как выяснила проверка, подводящая система оказалась непригодна к использованию. Об этом региональному информационному агентству «Уральский меридиан» рассказал депутат местной гордумы Иван Камшилов.

По его словам, россияне направляли коллективные жалобы и просьбы, но в течение десяти лет не могли решить проблему. Когда же решение было принято, выяснилось, что трубы ожидавшей подключения внутриквартальной газовой сети сгнили.

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Как уточнил депутат, денег на их замену в бюджете нет. Таким образом, тысячи людей вновь остались без перспектив перевода их домов на газоснабжение.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию пообещал россиянам бесплатную газификацию земельных участков. Он поручил правительству разработать соответствующий план.

Месяц назад стало известно, что президиум Госсовета предложил три способа обеспечить бесплатную газификацию. Все они предусматривают либо увеличение платы для крупных предприятий и юридических лиц, которым придется затем компенсировать свои расходы, либо сокращение бюджета.

Между тем в августе прошлого года глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что план по газификации страны не выполняется, скорость работ гораздо ниже ожидаемой.