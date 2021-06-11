Путин подписал закон о бесплатном газопроводе до участков россиян

Президент России Владимир Путин подписал закон о бесплатном газопроводе до границ участков россиян, передает РИА Новости. Оператором газификации станет «Газпром». Но там, где компания не присутствует, появится региональный оператор газификации, уточняется в законе.

Рост тарифов для населения выше инфляции при этом исключается, на население также не будут распространяться инвестиционные надбавки.

В конце апреля Путин в ходе послания Федеральному собранию пообещал россиянам бесплатную газификацию земельных участков. Он поручил правительству разработать соответствующий план. Вице-премьер Александр Новак говорил, что бесплатная подводка газа к границе участков частных домовладений россиян будет проведена в полном объеме до 2023 года.

Позднее гендиректор «Газпром межрегионгаза» Сергей Густов заявил, что бесплатная газификация до границ участка будет производиться в случае, если площадь дома не превышает 300 квадратных метров, а проведение газовой сети внутри участка владелец оплачивает самостоятельно. В Минэнерго опровергли эти сообщения, глава ведомства Николай Шульгинов подчеркнул, что площадь жилого строения не будет влиять на решение о проведении газа частным домовладениям.