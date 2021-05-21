Оценены затраты на газификацию российских регионов

«Газпром» оценил примерные затраты на ускоренную газификацию российских регионов. До 2023 года на это потребуется порядка 100 миллиардов рублей, передает ТАСС. С такой предварительной оценкой согласился глава «Газпром межрегионгаза» Сергей Густов.

По его словам, «Газпром» и Минэнерго сейчас уточняют необходимые объемы и пересчитывают дома, которые необходимо будет подключить к газу. «В начале июня мы дадим уже точную цифру», — пообещал он.

Ранее российские власти признали, что денег на программу газификации регионов на 2021-2025 годы не хватает. В правительстве нехватку оценивают в 700-800 миллиардов рублей.

В конце апреля президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию пообещал россиянам бесплатную газификацию земельных участков. Он поручил правительству разработать соответствующий план. По словам заместителя председателя правительства Александра Новака, работа в полном объеме будет выполнена до 2023 года.