Руководителей «Газпрома» начнут оценивать по-новому

«Газпром» разработал для своих руководителей новый стандарт оценки деятельности, сообщает «Интерфакс». В него начнут включать уровень удовлетворенности потребителей.

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Обновленный перечень ключевых показателей эффективности (КПЭ, или KPI) был включен в документ под названием «Политика группы "Газпром" в области устойчивого развития». Он был принят советом директоров концерна 30 апреля.

«Группа "Газпром" осуществляет постоянное совершенствование системы КПЭ, включая расширение перечня показателей устойчивого развития», — говорится в документе.

В начале мая руководство «Газпрома» пообещало провести в России бесплатную газификацию частных домов площадью до 300 квадратных метров. Их владельцы могут рассчитывать на проведение ответвления от газопровода до границы земельного участка, при условии, что он находится не дальше 200 метров от газораспределительной сети.