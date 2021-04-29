«Газпром» решил «немножко» сменить стратегию

«Газпром», который в основном фокусировался на поставках природного газа, решил «немножко» сменить стратегию. Как сообщил глава компании Алексей Миллер, теперь больше внимания будет уделяться созданию новых мощностей по переработке газа, передает РБК.

«Это связано с тем, что газ месторождений Восточной Сибири является многокомпонентным и этаносодержащим», — объяснил Миллер. Сейчас компании важно «монетизировать» разработку таких запасов газа, из которых можно выделить сырье для других отраслей, например пропан, бутан, пентан-гексановую фракцию и гелий.

Материалы по теме Точка кипения Компании во всем мире борются с выгоранием сотрудников. Как с этой проблемой поступают в России? Чужими руками Компании по всему миру нашли легкий способ выхода на биржу. Он дает миллиарды, но рушит экономику

Сейчас у «Газпрома» два таких проекта по переработке газа — Амурский газоперерабатывающий завод и комплекс в Усть-Луге. «Эти проекты являются одними из самых крупных в мире», — подчеркнул Миллер.

Также он заявил, что компания работает над сценариями развития до 2050 года в условиях низкоуглеродной повестки. В частности, «Газпром» работает над производством водорода из метана без выбросов CO2, отмечает ТАСС.

Ранее «Газпром» предоставил отчетность: в прошлом году получил 135,34 миллиарда рублей чистой прибыли по МСФО (международные стандарты финансовой отчетности), относящейся к акционерам. Это почти в девять раз ниже показателя 2019 года (1,2 триллиона рублей),