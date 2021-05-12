В России признали нехватку денег на газификацию

Российские власти признали, что денег на программу газификации регионов на 2021-2025 годы не хватает. В правительстве нехватку оценивают в 700-800 миллиардов рублей. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Александр Новак, передает ТАСС.

По словам Новака, недостающие средства можно покрыть за счет оптимизации расходов. «Мы смотрим разные варианты, в том числе и оптимизацию расходов, и перераспределение внутри программы газификации», — сказал он. Кроме того, деньги на программу может направить «Газпром» или региональные бюджеты. «Газпром» на реализацию программы газификации на 2021-2024 годы зарезервировал 526 миллиардов рублей, добавил вице-премьер.

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Также Новак подчеркнул, что газификация в регионах не приведет к росту тарифов на газ. «Дополнительной индексации тарифов для реализации этой программы не будет», — сказал он.

В конце апреля президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию пообещал россиянам бесплатную газификацию земельных участков. Он поручил правительству разработать соответствующий план.

По словам Новака, работа в полном объеме будет выполнена до 2023 года. План предполагает создание единого оператора, который будет нести ответственность за проведение магистрали от газопровода до участка, а также разработку и введение в действие единых стандартов строительства газораспределительных сетей.

В начале мая руководство «Газпрома» пообещало провести в России бесплатную газификацию частных домов площадью до 300 квадратных метров. Их владельцы могут рассчитывать на проведение ответвления от газопровода до границы земельного участка при условии, что он находится не дальше 200 метров от газораспределительной сети.