Путин пообещал выплаты беременным и одиноким родителям

Президент России Владимир Путин пообещал социальные выплаты беременным и одиноким родителям с 1 июля. Об этом он объявил в ходе прямой линии, трансляция которой ведется на YouTube.

Накануне президент удостоверился у министра финансов Антона Силуанова в том, что необходимые средства на реализацию новых социальных выплат зарезервированы.

«В первый год по первым двум категориям: по беременным женщинам, которые встали на учет в ранние сроки беременности и на вторую категорию (одинокие родители детей в возрасте от 8 до 17 лет) предусмотрено 46 миллиардов рублей. Они зарезервированы, 46 с небольшим. В следующем году там будет чуть-чуть больше. Здесь мы не видим никаких проблем. Вчера говорил с министром финансов, деньги зарезервированы», — отметил Путин.

В начале июня президент расширил возрастные границы единовременной помощи для семей школьников. На совещании с членами правительства он поручил выдать по 10 тысяч рублей в текущем году даже в случае, если дети пошли в школу в шесть лет, а не в семь. Провести единовременную выплату семьям с школьниками или теми, кто пойдет в первый класс в этом году, Путин предложил 21 апреля во время послания Федеральному собранию.