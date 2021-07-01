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Поклонская дала совет Киеву после заявления Путина об Украине

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Наталья Поклонская
Наталья Поклонская
Фото: Komsomolskaya Pravda/ Globallookpress.com

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская дала совет Киеву после заявления президента России Владимира Путина о передаче Украины под внешнее управление. Она согласилась со словами российского лидера и отметила, что из-за этого в стране происходит разрушительная политика, а не созидательная, передает URA.RU.

Бывший прокурор Крыма подчеркнула, что сказанные во время прямой линии слова должны быть услышаны украинскими властями, чтобы те сделали соответствующие выводы.

«Но думаю, вряд ли найдутся политики в Киеве, которые смогут истинно отстаивать интересы собственной страны и пойти вопреки заокеанским кормильцам или признать очевидные вещи, о которых говорит Владимир Путин», — отметила Поклонская.

Она заключила, что у России и Украины «одни корни, одна победа», россияне и украинцы, по ее словам, один народ, но со своими особенностями и традициями.

30 июня Путин в ходе прямой линии заявил, что прежде чем встречаться с Зеленским, надо понять, о чем вообще разговаривать, так как тот отдал страну «под полное внешнее управление», и вопросы решаются в США, Германии и Франции.

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