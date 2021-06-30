Путин обеспокоился из-за военного освоения территории Украины

Военное освоение территории Украины, которая непосредственно граничит с Россией, создает существенные проблемы в сфере безопасности. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время прямой линии, трансляцию которой Первый канал ведет на YouTube.

«Меня беспокоит начало военного освоения Украины. По Конституции Украины, там не может быть иностранных военных баз. Там могут создать какие-то учебные центры», — сказал Путин.

Данную тему российский лидер поднял, комментируя военные учения на Украине с участием стран НАТО.

Говоря об инциденте с британский эсминцем Defender, который пересек российскую границу и вошел в территориальные воды в Крыму, Путин назвал случившееся комплексной провокацией.

28 июня в северо-западной части Черного моря, в районе Одессы и Очакова, начались крупные учения Sea Breeze, в них задействованы пять тысяч военнослужащих, 40 самолетов и 32 корабля от 32 стран, включая Украину, США и других членов НАТО.