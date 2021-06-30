Россия
 
Последние новости
Путин высказался об инциденте с британским эсминцем в Крыму
Кадыров упрекнул работающих на прямой линии Путина журналистов
Красный Крест назвал условия возвращения армянских военнопленных из Азербайджана
В Госдуме осудили нападение украинских фанатов на российского болельщика
Правительство Украины отметило победу над Швецией заседанием в футбольной форме
Путин назвал условие окончания пандемии коронавируса
Путину показали платежки за квартиру на десятки тысяч рублей
Путин заявил о праве регионов вводить вакцинацию для отдельных категорий граждан
Создан искусственный аналог мыслящего мозга человека
Жене задавшего вопрос Путину россиянина пригрозили увольнением
Новости партнеров
Прослушать новость

Путин обеспокоился из-за военного освоения территории Украины

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Reuters

Военное освоение территории Украины, которая непосредственно граничит с Россией, создает существенные проблемы в сфере безопасности. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время прямой линии, трансляцию которой Первый канал ведет на YouTube.

«Меня беспокоит начало военного освоения Украины. По Конституции Украины, там не может быть иностранных военных баз. Там могут создать какие-то учебные центры», — сказал Путин.

Данную тему российский лидер поднял, комментируя военные учения на Украине с участием стран НАТО.

Говоря об инциденте с британский эсминцем Defender, который пересек российскую границу и вошел в территориальные воды в Крыму, Путин назвал случившееся комплексной провокацией.

28 июня в северо-западной части Черного моря, в районе Одессы и Очакова, начались крупные учения Sea Breeze, в них задействованы пять тысяч военнослужащих, 40 самолетов и 32 корабля от 32 стран, включая Украину, США и других членов НАТО.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В действиях России усмотрели «зловещий знак» для Британии
Путин высказался об инциденте с британским эсминцем в Крыму
Володин заявил о последствиях инцидента с британским эсминцем у Крыма