На Украине «вакцина для элит» станет доступной для населения

Вакциной Pfizer, которую на Украине стали называть «вакциной для элит», смогут привиться все жители страны. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, сообщает Telegram-канал «Страна.ua».

По его словам, препарат появится в стране в конце июля. Он будет доступен для всех категорий граждан с началом пятого этапа вакцинации. Любой желающий сможет привиться в прививочных пунктах, куда планируют распределить вакцину немецко-американского производства.

Ранее сообщалось, что вакцинация препаратом Pfizer была доступна только ограниченному кругу лиц, в частности депутатам Верховной Рады и государственным служащим разных уровней. Из-за этого Pfizer в обществе стала называться «вакциной для элит».

10 июня стало известно, что США заплатят за 500 миллионов доз вакцины от COVID-19, произведенной компанией Pfizer, и передадут их почти ста странам. В частности, Украине подарят 900 тысяч доз в рамках программы COVAX.

Вакцинация от COVID-19 в стране началась 24 февраля. Она проводится препаратами Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech и Covishield индийского производства. Последние две не были одобрены всеми странами-членами Европейского союза, ввиду чего количество желающих вакцинироваться украинцев начало уменьшаться.