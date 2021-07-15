На Украине испортили 10 тысяч доз вакцины Pfizer

На Украине в ходе транспортировки были испорчены почти 10 тысяч доз вакцины от COVID-19

На Украине в ходе транспортировки были испорчены почти 10 тысяч доз вакцины против коронавируса Comirnaty производства Pfizer-BioNTech. Об этом в четверг, 15 июля, сообщил департамент охраны здоровья Харьковской области, пишет портал «Гордон».

Власти заявили, что две недели назад государственное предприятие «Укрмедпоставка» доставило на Харьковский областной аптечный склад 21,6 тысячи доз вакцины. При приеме в двух контейнерах с 9360 дозами были обнаружены нарушения. Письмо об инциденте направили в Минздрав, препарат был перемещен в зону карантина и позже возвращен поставщику.

Ранее СМИ опубликовали видео, демонстрирующее, что партия вакцины поступила в Харьков в ящике без холодильных элементов, в нем плюсовая температура.

Власти Украины призвали готовиться к потенциальной вспышке COVID-19 из-за роста заболеваемости индийским штаммом коронавируса в Европе. По данным министерства здравоохранения, в стране сделано почти 3,5 миллиона прививок. Более 2 миллионов человек получили первую дозу вакцины, а свыше 1 миллиона человек прошли полную вакцинацию.