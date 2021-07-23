На Украине заявили о неизбежности нового локдауна

Власти Украины ожидают резкой вспышки заболеваемости коронавирусом с наступлением осени и считают введение нового локдауна неизбежным. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на главного санитарного врача страны Игоря Кузина.

По его словам, сейчас в стране полностью вакцинировались от COVID-19 лишь четыре процента населения, а общего числа переболевших по-прежнему недостаточно для формирования коллективного иммунитета. Специалист подчеркнул, что ситуацию осложняет и распространение штамма «дельта», который способен вызывать «большие и быстрые вспышки», несмотря на усилия врачей.

Он добавил, что карантинные требования в стране, вероятнее всего, будут устанавливаться с большей жесткостью, нежели ранее. «В красную зону, я уверен, мы точно вернемся. Это лишь вопрос времени», — заявил Кузин.

По последним данным, COVID-19 на Украине с начала пандемии заболели более 2,3 миллиона человек. Жертвами вируса стали свыше 55 тысяч пациентов. За последний месяц число ежесуточных случаев заражения в стране не превышает одной тысячи.

21 июня власти страны разрешили использовать американскую вакцину Pfizer для вакцинации подростков старше 12 лет. Врачи опасаются, что инфекция начнет чаще поражать молодых людей и вызывать у них тяжелые осложнения. При этом перечень подлежащих вакцинации несовершеннолетних будет жестко ограничен.