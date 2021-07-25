Компания из США предложила испытать на Украине препарат от коронавируса

Компания из США предложила провести на Украине клинические испытания нового препарата для профилактики и лечения коронавируса. Об этом сообщил главный санитарный врач страны Игорь Кузин, передает РИА Новости.

По словам эксперта, иностранные корпорации часто предлагают Киеву испытать лекарственные препараты на украинской территории. «Существует национальный реестр клинических испытаний, где можно быстро просмотреть все клинические исследования, которые официально проводятся в Украине. Эта сфера очень хорошо отрегулирована и открыта», — отметил он. Врач рассказал, что на данный момент пять похожих проектов уже завершили, еще несколько находятся в процессе реализации.

Кузин подчеркнул, что подобные исследования обычно не инициируются государством во избежание возможного конфликта интересов с производителем в сфере закупок лекарственных средств. В таких случаях инициатива чаще всего исходит от фармацевтических корпораций.

23 июля главный санитарный врач Украины завил, что власти страны ожидают резкую вспышку заболеваемости COVID-19 с наступлением осени и считают введение нового локдауна неизбежным. По его словам, на сегодняшний день лишь четыре процента украинского населения полностью вакцинировались от коронавируса, а общего числа перенесших инфекцию по-прежнему недостаточно для формирования коллективного иммунитета.