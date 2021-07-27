Российский врач рассказал о влиянии COVID-19 на слух

В число последствий перенесенного COVID-19 могут входить не только временная потеря обоняния и вкуса, но и снижение слуха, сообщил ЛОР-врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с радио Sputnik.

По его словам, одной из причин является то, что вирус поражает нервную систему. «Коронавирусная инфекция — нейротропный вирус, он бьет по нервной системе, возможно развитие так называемой сенсоневральной тугоухости. В этом случае страдают волосковые клетки слухового нерва, и человек начинает терять слух», — сказал врач.

Зайцев отметил, что могут выпадать как высокие, так и низкие или средние частоты. Он добавил, что вторая причина снижения слуха после COVID-19 — это поражение вирусом слуховой трубы. «Здесь возможен так называемый кондуктивный механизм снижения слуха, когда со стороны слухового нерва все в порядке, а есть проблема именно слуховой трубы, развивается евстахиит», — пояснил специалист.

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