Вирусолог рассказал об особенности лечения «дельта»-варианта коронавируса

Вирусолог Александр Чепурнов рассказал об особенности лечения «дельта»-варианта коронавируса в беседе с радио Sputnik.

В отличие от «уханьского» варианта, для которого уже многое отработано, «дельта» лечится сложнее, так как в этом случае играют роль гастроэнтерологическая компонента и скорость развития заболевания, отметил специалист. При этом точного представления, действительно ли новый вариант коронавируса вызывает более тяжелое течение заболевания, пока что нет.

Определять, каким именно вариантом коронавируса заболел пациент, по словам Чепурнова, «относительно хлопотно и дорого». Для этого необходимо проводить расшифровку генома вируса, тогда как тест ПЦР обойдется намного дешевле и будет сделан быстрее. «Но можно и ПЦР настроить так, что можно будет определять тот или иной штамм. Просто пока это недостаточно критично, и пока не все разработчики тест-систем до этого дошли», — заключил он.

Ранее молекулярный биолог, научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Сергей Харитонов назвал категории россиян, которые наиболее подвержены опасности заразиться «дельта»-вариантом. По его словам, он не более смертоносный, чем другие разновидности, однако быстрее распространяется в группах риска, там люди умирают чаще. При этом у переболевших или вакцинированных риск летального исхода минимален.