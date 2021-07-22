Названы наиболее подверженные опасности штамма «дельта» категории россиян

Молекулярный биолог, научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Сергей Харитонов назвал категории россиян, которые наиболее подвержены опасности коронавируса штамма «дельта». Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, он не более смертоносный, чем другие разновидности, однако быстрее распространяется в группах риска, там люди умирают чаще. Эксперт подчеркнул, что у переболевших или вакцинированных риск летального исхода минимален.

«А вот люди в возрасте, люди с отягчающими какими-то заболеваниями, которые не имеют иммунитета, от него умирают больше просто потому, что он доходит до них быстрее и в большем количестве заражает», — заключил Харитонов.

Ранее Харитонов оценил опасность новых штаммов коронавируса для привитых или переболевших. По его словам, полученный иммунитет частично защитит организм и облегчит течение болезни. Эксперт отметил, что не допустить появления более опасных мутаций COVID-19 не представляется возможным, вакцинация или перенесенное заболевание не дает гарантии, что человек не заболеет, однако значительно снизит эту опасность.

