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Российский врач перечислил страдающие при коронавирусе органы

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Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Медицинский директор «СберЗдоровья» Владислав Мохамед Али рассказал «Ленте.ру», какие органы и системы организма поражает коронавирус.

По словам Мохамеда Али, в первую очередь происходит поражение легких. Также коронавирус может поражать клетки головного мозга и вызывать когнитивные нарушения. «Многие люди после перенесенного вируса отмечают нарушение эмоционального состояния, нарушение памяти, рассеянность. Поэтому с началом пандемии существенно возрос спрос на услуги психологов и психотерапевтов», — сказал он.

Кроме того, коронавирус может поражать мышцы — люди жалуются на слабость и боль, такие симптомы могут быть признаками миозита.

Еще один орган, на который влияет болезнь — это сердце, в связи с чем у пациента может возникнуть миокардит. «Он свойственен течению любой болезни, вызванной вирусом, но при COVID-19 течение более выражено. Поэтому люди с болезнями сердца, в том числе и хроническими, находятся в зоне риска», — пояснил Мохамед Али.

Медик добавил, что часто у пациентов наблюдается поражение щитовидной железы. Кроме того, коронавирус нередко влияет на волосяные фолликулы, и у взрослых людей происходит выпадение волос. Наконец, может нарушаться работа желез внутренней и внешней секреции, возникать поражение половых органов, из-за чего у мужчин нарушалась репродуктивная функция.

Мохамед Али подчеркнул, что до конца не изучено, какие органы и системы организма страдают из-за коронавируса. «В каких-то случаях непонятно, является COVID-19 причиной или следствием поражения того или иного органа. Кроме того, вирус меняется, и разные штаммы по-разному влияют на течение болезни и могут сильнее "бить" разные органы и системы организма», — заключил он.

По словам врача, вакцинация снизит риск поражения органов, и это относится ко всем известным штаммам SARS-CoV-2.

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