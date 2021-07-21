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Россиян предупредили о риске заражения оспой обезьян

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Фото: Андрей Никеричев / Агентство «Москва»

В государственном научном центре «Вектор» предупредили о потенциальной возможности распространения оспы обезьян и риске заражения ей. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказали в центре, в последнее время в мире фиксируется рост случаев заражения оспой обезьян, которая является одной из приоритетных для наблюдения болезнью. Так, на прошлой неделе в США впервые за 20 лет один такой случай был подтвержден у американца, вернувшегося из Нигерии. В центре подчеркнули, что за последние десять лет эндемичная оспа обезьян у человека была зарегистрирована в большем количестве стран, чем в течение предыдущих 40 лет.

В центре отметили, что болезнь начинается с температуры и головной и мышечной боли, затем в течение одного-трех дней у больного развиваются высыпания на коже. В природе инфекцию распространяют в основном приматы и грызуны. Также возможна ограниченная передача от человека человеку воздушно-капельным путем при тесном контакте или при контакте с биологическими жидкостями, язвами, а также личными предметами, например, одеждой и постельным бельем.

Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский предупредил, что оспа обезьян может спровоцировать новые эпидемии и пандемии. По его словам, необходимо проводить изучение вирусов летучих мышей и грызунов. При этом, по мнению профессора вирусологии Александра Чепурнова, вероятность передачи оспы от обезьян к человеку очень мала.

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