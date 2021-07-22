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Врач предупредил россиян об опасном последствии COVID-19

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Фото: Unsplash

Попадая в организм человека, коронавирус может запустить процесс преждевременного старения. О таком опасном последствии COVID-19 предупредил россиян невролог Эркин Шамсиев в беседе с РИА Новости.

По словам специалиста, это связано с нервным истощением на фоне стресса из-за болезни. «Человек морально выгорает, у него появляются фобии, страхи, — так и с естественным влиянием вируса на организм», — сказал он.

Шамсиев пояснил, что при поражении легких в организме человека нарушается газообмен, и, следовательно, процесс поставки кислорода к мозгу. Пациенты, которые перенесли инфекцию, нередко жалуются на энцефалопатию — заболевание, при котором дистрофически изменяется ткань мозга, что приводит к нарушению его функции.

Кроме того, пациенты, которые попадают в больницы, часто отмечают у себя головную боль, головокружение, кашель, отдышку, потерю обоняния. Последнее происходит из-за того, что за обоняние отвечает обонятельный нерв, первый черепно-мозговой нерв, ядра которого находятся в головном мозге.

Специалист заявил, что человеку, который перенес коронавирус, обязательно надо укреплять ослабленный иммунитет. Так, нужно заниматься спортом, правильно питаться, избавляться от лишнего веса, бывать больше на свежем воздухе, отказаться от вредных привычек, есть больше овощей и фруктов, если человек страдает авитаминозом. «Иными словами — самостоятельно заняться коррекцией ослабленного иммунитета», — сказал он.

Ранее исполняющий обязанности генерального директора НМИЦ психиатрии и наркологии имени Сербского Зураб Кекелидзе заявил, что после COVID-19 человек может не ощущать психологических изменений, которые происходят в его организме. Психиатр пояснил, что после коронавирусной инфекции у людей может ухудшиться внимание, память и концентрация.

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