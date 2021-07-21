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Психиатр рассказал россиянам о скрытых последствиях COVID-19

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Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

После COVID-19 человек может не ощущать психологических изменений, которые происходят в его организме. О таких скрытых последствиях рассказал россиянам исполняющий обязанности генерального директора НМИЦ психиатрии и наркологии имени Сербского Зураб Кекелидзе, передает ТАСС.

«С точки зрения психиатрии есть такие изменения, которые человек сам не ощущает, жалоб у него нет, и если не наступает та или иная ситуация, эти нарушения не проявляются», — рассказал он.

Психиатр пояснил, что после коронавирусной инфекции у людей может ухудшиться внимание, память и концентрация.

«Представьте себе: человек, у которого жалоб никаких нет, прочитал страницу, вроде бы все понял, перевернул и забыл, что он прочитал. И это достаточно часто встречается», — объяснил Кекелидзе.

Он добавил, что у переболевших COVID-19 россиян речь может становиться непоследовательной.

Психиатр также отметил, что после коронавируса ухудшается общее состояние организма. Это связано c физической активностью, когда человек не готов к интенсивным нагрузкам.

Ранее российский врач Татьяна Шилова назвала неожиданное последствие коронавируса. По ее словам, после перенесенной инфекции может развиться конъюнктивит и снизиться зрение.

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