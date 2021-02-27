Биолог назвала возможные последствия коронавируса

Мужчины больше страдают от острой стадии коронавируса, а женщины склонны отращивать «длинный ковидный хвост». Такие возможные последствия заражения назвала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова, передает RT.

«В какой-то степени это [последствия] можно назад открутить, и нужно этим заниматься. Конечно же, для молодого человека открутить назад гораздо легче, чем для человека более пожилого», — сказала биолог. Она пояснила, что, в зависимости от тех или иных склонностей организма человек получает определенное последствие после перенесенного COVID-19.

«При этом вирус не делает что-то специфическое, одно для всех, а просто где тонко — там и рвется», — заключила Баранова.

Ранее российский доктор медицинских наук, главный научный сотрудник отделения лечения пограничных психических расстройств и психотерапии Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии имени Бехтерева Анна Васильева заявила, что у переболевших коронавирусом могут возникнуть психические расстройства, раздражительность и паника.