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Биолог оценил опасность новых штаммов COVID-19 для привитых и переболевших

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Фото: Pixabay

Молекулярный биолог, научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Сергей Харитонов оценил опасность новых штаммов коронавируса для привитых или переболевших. По его словам, полученный иммунитет частично защитит организм и облегчит течение болезни, передает РИА Новости.

Эксперт отметил, что не допустить появления более опасных мутаций COVID-19 не представляется возможным, вакцинация или перенесенное заболевание не дает гарантии, что человек не заболеет, однако значительно снизит эту опасность.

«Поэтому для вас новый "опасный" штамм не будет таким опасным, если у вас антитела и вы привиты», — заключил Харитонов.

Ранее невролог Эркин Шамсиев предупредил, что при попадании в организм человека, коронавирус может запустить процесс преждевременного старения. По словам специалиста, это связано с нервным истощением на фоне стресса из-за болезни.

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