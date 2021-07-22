Невролог раскрыл опасность коронавируса для «сов» и «жаворонков»

Невролог Эркин Шамсиев раскрыл опасность коронавируса для «сов» и «жаворонков». По его словам, у этих людей могут сместиться биоритмы, и те, кто привык рано вставать, начнут бодрствовать ночью, и наоборот, передает РИА Новости.

Специалист отметил, что после перенесенного COVID-19 пациенты жалуются на энцефалопатию, то есть заболевание, при котором наступает дистрофия ткани мозга, снижающая его функции. «В связи с этим у человека нередко возникают нежелательные реакции — нарушается сон, засыпание, деформируется система бодрствования, то есть "совы" могут стать "жаворонками" и наоборот», — пояснил врач.

Шамсиев добавил, что таким людям часто назначают седативные препараты, поскольку помимо нарушений сна они также сталкиваются с другими психическими и психологическими проблемами. Невролог порекомендовал переболевшим коронавирусом работать над укреплением иммунитета, заниматься спортом, правильно питаться и исключить сигареты и спиртное.

Ранее психиатр Зураб Кекелидзе сообщил, что после COVID-19 человек может не ощущать психологических изменений, которые происходят в его организме. Однако после коронавирусной инфекции у людей может ухудшиться внимание, память и концентрация. Кроме того, речь может становиться непоследовательной.

