Врач назвал чаще поступающую в больницы с COVID-19 категорию россиян

Женщины стали заражаться COVID-19 на семь процентов больше. Эту категорию чаще болеющих россиян назвал главный врач городской клинической больницы имени О.М. Филатова Валерий Вечорко в своем Telegram-канале.

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«Это преимущественно женщины, невакцинированные, старше 50 лет, с подтвержденным ковидом, поступающие на пятые сутки в тяжелом состоянии со степенью поражения легких КТ-2», — рассказал медик.

По его утверждению, среди симптомов чаще стали встречаться жалобы на желудочно-кишечный тракт, гораздо реже — потеря обоняния и вкуса. Также Вечорко уточнил, что его больница работает в режиме инфекционного госпиталя с 27 марта минувшего года, за это время вирус неоднократно видоизменялся.

«В самом начале мы имели дело с уханьским штаммом, сегодня "дельта"-штамм коронавируса, с которым мы столкнулись, более заразен и быстрее распространяется в организме, о чем свидетельствует тяжесть состояния поступающих пациентов», — заключил врач.

Ранее ученые из Кемеровского государственного медицинского университета и Читинской государственной медицинской академии назвали втрое чаще заражающуюся COVID-19 категорию россиян. Стало известно, что беременные женщины в три раза больше подвержены риску заболеть по сравнению с другими людьми.