Названа реже болеющая коронавирусом категория пациентов

Директор Института иммунологии ФМБА России Муса Хаитов назвал категорию пациентов, которые реже болеют коронавирусом. Соответствующее заявление он сделал в разговоре с РИА Новости.

«С начала пандемии прошло около полутора лет, но с самого начала появились данные о том, что пациенты с аллергией реже болеют коронавирусной инфекцией», — заявил он. Хаитов отметил, что у ученых есть несколько предположений, с чем это связано. Однако все они требуют подтверждения.

Эксперт также подчеркнул, что по данным зарубежных специалистов, для больных аллергической бронхиальной астмой COVID-19 не является фактором, усиливающим риск тяжелого течения болезни.

Ранее Роспотребнадзор призвал не принимать лекарства от аллергии до и после вакцинации. Как объяснили в ведомстве, прием антигистаминных препаратов до прививки не поможет уменьшить реакцию на вакцину, избежать повышения температуры и боли в месте укола. После вакцинации такие лекарства могут негативно повлиять на иммунный ответ.

Глава центра-разработчика российской вакцины «Спутник V» имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что россияне с аллергией смогут сделать прививку препаратом, однако для них есть ограничения. По словам Гинцбурга, данная часть граждан не сможет вакцинироваться в период обострения аллергии. Специалист посоветовал проверить параметры крови перед тем, как делать прививку.