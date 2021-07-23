В Сиднее объявили чрезвычайную ситуацию из-за вспышки «дельта»-варианта COVID-19

В крупнейшем городе Австралии Сиднее объявили чрезвычайную ситуацию из-за рекордного числа заболеваний коронавирусом. Об этом сообщает газета Daily Mail со ссылкой на власти штата.

По сообщениям властей, даже месячная изоляция не позволила остановить вспышку «дельта»-варианта COVID-19. В штате Новый Южный Уэльс, где расположен Сидней, за сутки выявили 136 заболевших. Это рекордный прирост в регионе за все время пандемии, с начала которой там было выявлено 1782 случая.

В стране действует политика «нулевого заражения», в рамках которой регионы отправляют на жесткий карантин даже в случае прироста с однозначными показателями. Однако новый штамм коронавируса оказался слишком заразным, а меры государства недостаточными.

Проблема усугубляется и медленной вакцинацией. Только 12 процентов австралийцев были полностью привиты из-за проблем с поставками вакцины Pfizer и скептицизма по поводу безопасности вакцины AstraZeneca.

Премьер-министр штата Глэдис Береджиклян просила столицу выслать больше вакцин. «Нам нужно, по крайней мере, больше первых доз Pfizer», — заявила она. Береджиклян предупредила пять миллионов жителей Сиднея, что ограничения могут действовать до октября.

Ранее в США назвали «дельта»-вариант COVID-19 самым заразным из известных заболеваний. Директор центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Рошель Валенски заявила, что это один из самых инфекционных респираторных вирусов, которые она видела за свою 20-летнюю карьеру.