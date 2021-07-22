Меркель заявила об опасной ситуации с коронавирусом в Германии

Эпидемиологическая ситуация в Германии стремительно ухудшается из-за высоких темпов распространения индийского штамма коронавируса. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, ее слова передает РИА Новости.

Политик отметила, что заболеваемость в стране растет с опасной динамикой. Так, в июне в Германии ежедневно регистрировали около 200 случаев заражения, а сейчас число новых заболевших в сутки может достигать двух тысяч.

Меркель призвала жителей страны соблюдать все ограничительные меры, в частности носить маски и не нарушать социальную дистанцию. Она напомнила гражданам о необходимости вакцинироваться от COVID-19 в кратчайшие сроки. По словам канцлера, чем больше жителей Германии сделают прививку, тем больше свобод получит вся страна.

Политик также не исключила ужесточения антиковидного режима в связи с распространением «дельта»-варианта вируса. «Уже сейчас можно, и некоторые земли уже приняли постановления, хочу указать на это, уже сейчас можно оказать воздействие на то, чтобы при росте заболеваемости снова ввести дополнительные меры», — заключила она.

9 июля директор Загребской инфекционной клиники Алемка Маркотич заявил, что «дельта»-вариант COVID-19 станет доминирующим на всей европейской территории к концу августа текущего года. По его словам, вирус активно распространяется среди молодых жителей Европы.