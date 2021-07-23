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В США назвали «дельта»-вариант COVID-19 самым заразным из известных заболеваний

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Фото: Reza Estakhrian / Getty Images

Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) в США назвал «дельта»-вариант COVID-19 самым заразным из известных респираторных заболеваний. Об этом сообщает издание Independent со ссылкой на слова директора центра Рошель Валенски.

По словам доктора Валенски, новый штамм коронавируса — самый агрессивный и передаваемый из всех выявленных типов. «Это один из самых инфекционных респираторных вирусов, о которых мы знаем, и который я видела за свою 20-летнюю карьеру», — подчеркнула она.

Директор центра отметила, что страна находится на очередном поворотном моменте пандемии, когда число заболевших стремительно растет. «У вируса нет стимула прекращать свое существование», — добавила она.

На сегодняшний день «дельта»-вариант — самый распространенный тип вируса в США. Он составляет более 80 процентов от всех выявленных случаев.

Ранее сообщалось, что «дельта»-штамм COVID-19 опасен для всех людей, которые не прошли вакцинацию от COVID-19, а также тех, кто страдает от хронических заболеваний, сахарного диабета и ожирения. По словам терапевта и клинического фармаколога, доктора медицинских наук Андрея Кондрахина, у пациентов, которые не сделали прививку, «иммунитет открыт».

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