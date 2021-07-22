Названы уязвимые перед «дельта»-штаммом коронавируса категории людей

«Дельта»-штамм коронавируса опасен для всех людей, которые не прошли вакцинацию от COVID-19, а также тех, кто страдает от хронических заболеваний, сахарного диабета и ожирения, рассказали эксперты, слова которых передает РБК.

Как отметил терапевт и клинический фармаколог, доктор медицинских наук Андрей Кондрахин, у пациентов, которые не сделали прививку, «иммунитет открыт». По его словам, вирус, циркулирующий среди людей, приобретает новые свойства, которые могут быть опасны для всех.

В свою очередь, терапевт и главврач клиники «Твой доктор» Татьяна Романенко рассказала, что люди, которые страдают от

сахарного диабета и ожирения, и так с трудом переносят любую болезнь. При госпитализации для них возникает риск заражения бактериальной инфекцией.

«Например, сахарный диабет — это вообще мина замедленного действия», — выразила уверенность она.

В зоне наибольшего риска находятся пациенты сразу с несколькими хроническими заболеваниями, например, диабетом, гипертонией, ожирением, пороками сердца и онкологическими болезнями, согласился Кондрахин.

По утверждению Романенко, COVID-19 зачастую поражает соединительную ткань в теле человека, что угрожает поражениями сердца и миокардитом. Она подчеркнула, что эта опасность существенна и для людей молодого возраста.

Ранее глава екатеринбургского филиала центра «Вектор» Александр Семенов назвал условие для снижения вероятности появления новых штаммов коронавируса в России. По его словам, добиться этого можно высокими темпами вакцинации населения.