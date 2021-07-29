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Врач назвал противопоказания к прививке от коронавируса при гепатите

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Фото: Carlo Allegri / Reuters

Врач-хирург, гепатолог, доцент кафедры хирургии РНИМУ им. Н.И.Пирогова, кандидат медицинских наук Дмитрий Монахов рассказал, когда пациентам с гепатитом нельзя ставить прививку от COVID-19. Его слова приводит URA.RU.

В качестве противопоказания к вакцинации эксперт назвал острый период вирусного гепатита. Также нельзя ставить прививку при нарушении нормального функционирования органов. Монахов добавил, что вакцинироваться можно, если у пациента хронический гепатит, а функция печени скомпенсирована.

Врач также отметил, что среди зараженных COVID-19 самый высокий риск появления осложнений наблюдается у больных с вирусными гепатитами В или С. Поскольку коронавирус обостряет многие хронические заболевания, у таких пациентов будет повышенная нагрузка на печень и респираторные симптомы.

Ранее вирусолог Евгений Тимаков рассказал, что причиной временного медицинского отвода от прививки против коронавируса могут стать повышенное давление или уровень сахара в крови. Он отметил, что терапевт в пункте вакцинации может отказать в прививке, если человек пришел в пункт вакцинации в «нестабильном состоянии здоровья».

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