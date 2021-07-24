Количество смертей от COVID-19 в России за сутки повторило рекорд

В России количество зафиксированных летальных исходов за сутки повторило рекорд. Это следует из данных, опубликованных на сайте оперативного штаба.

16 июля было зарегистрировано 799 летальных исходов. Столько же человек умерли из-за COVID-19 за минувшие сутки — такое количество смертей остается рекордным за всю пандемию.

Как сообщает оперштаб, более двух недель в России количество смертей от коронавирусной инфекции превышает 700 человек в сутки.

Всего с начала пандемии скончались 153 095 человек.

В России за минувшие сутки выявили 23 947 новых случаев COVID-19. Больше всего заражений зафиксировано в Москве (3376), Московской области (2096) и Санкт-Петербурге (1937). Суточный показатель выздоровлений составил 21 952, общий — 5 471 956.