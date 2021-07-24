В России выявили 23 947 новых случаев коронавируса

В России за минувшие сутки выявили 23 947 новых случаев COVID-19. Общее число с начала пандемии коронавируса составило 6 102 469. Об этом сообщается на сайте оперштаба.

Накануне было зарегистрировано 23 811 случаев заражения COVID-19.

23 947 случаев COVID-19 выявили в России за сутки

Больше всего заражений зафиксировано в Москве (3376 случаев), Московской области (2096 случаев) и Санкт-Петербурге (1937 случаев). Меньше всего — в Ненецком автономном округе (15 случаев), Чукотском автономном округе (16 случаев) и в Магаданской области (29 случаев).

За сутки зарегистрировано 799 летальных исходов, всего с начала пандемии зафиксировано 153 095 смертей.

Суточный показатель выздоровлений составил 21 952, общий — 5 471 956.