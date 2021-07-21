Вирусолог оценил эффективность полыни в лечении COVID-19

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Аграновский оценил эффективность экстракта полыни в лечении COVID-19. Он предположил, что его эффективность будет маловероятна, сообщает «Говорит Москва».

Эксперт отметил, что вирус, вызывающий COVID-19, является легочным, а не желудочным. Ученый не стал отрицать предположительное благотворное влияние полыни на легкие, однако задался вопросом доставки лекарства в этот орган.

«Вопрос доставки лекарства в нужное место не менее важный, чем действие этого лекарства. Это как старый анекдот про новое средство борьбы с тараканами: поймайте таракана и насыпьте ему в уши наше чудодейственное средство», — заявил Аграновский, добавив, что лечебный эффект полыни в борьбе с COVID-19 маловероятен.

Кроме того профессор отметил, что единственный способ победить пандемию — вакцинация.

Ранее в журнале Scientific Reports появились результаты исследований европейских ученых, в которых описываются лечебные свойства экстракта полыни в борьбе против COVID-19. Исследователи пришли к выводу, что содержащиеся в этом растении вещества способны подавлять вирус SARS-CoV-2.