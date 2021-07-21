Оценена угроза закрытия Крыма для туристов

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин оценил угрозу закрытия Крыма для туристов при ухудшении эпидемиологической ситуации. Он считает, что такое решение крайне вероятно будет принято. Об этом Барзыкин сообщил «Ленте.ру».

Ранее 21 июля глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал планы закрыть туристический сезон в регионе в связи с эпидемиологической ситуацией. По его словам, если ситуация с коронавирусом в республике достигнет катастрофической отметки, то придется вводить новые ограничения, однако таких планов пока нет.

Аксенов уточнил, что динамика по коронавирусу в регионе негативная.

В РСТ посчитали, что такое решение будет приниматься не одним Аксеновым

Юрий Барзыкин в беседе с «Лентой.ру» сообщил, что предпосылок к закрытию Крыма в Российском союзе туриндустрии не видят. По его словам, это вряд ли произойдет.

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«Сейчас в Крыму режим даже более лояльный, чем в Краснодарском крае, где с 1 июля требуют ПЦР-тесты, а с 1 августа будет введена вакцинация. Поэтому не думаю, что это произойдет. Думаю, что это будет решаться в комплексе. Просто закрыть направление вряд ли удастся. Нужно будет решать вопросы по возврату средств для тех, кто уже приобрел и оплатил туры, в таком случае, а кто будет нести это бремя? Поэтому, конечно, помимо эпидемиологической ситуации, нужно рассматривать экономические и социальные последствия», — заявил Барзыкин.

Ранее в июле Аксенов ужесточил коронавирусные ограничения в Крыму — с 1 августа детские лагеря будут переведены в закрытый режим работы. Сотрудникам организаций детского отдыха, в которых менее 95 процентов персонала привиты двумя компонентами вакцины от COVID-19, будет запрещено проживать за их пределами.

Кроме того, с 16 июля туристам для заселения в отели Севастополя необходимо предоставить сертификат вакцинации от COVID-19 или справку о наличии в организме антител сроком не менее 30 дней. До этого гостиницы требовали у туристов предъявления ПЦР-теста.