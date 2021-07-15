Крым снова обновил суточный рекорд по приросту заболевших COVID-19

Глава Крыма Аксенов заявил, что полуостров обновил антирекорд по числу заболевших COVID-19

Крым снова обновил суточный рекорд по приросту зараженных коронавирусом — 381 человек. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» в четверг, 15 июля, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

Он уточнил, что из общего количества заболевших COVID-19 местных жителей 301 случай был выявлен при обращении за медицинской помощью, 77 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, а еще три — завезенные из-за рубежа.

«Количество выздоровевших за сутки составляет 418 человек, выздоровевших за весь период — 46 575 человек», — рассказал Аксенов.

Глава Крыма призвал всех в обязательном порядке соблюдать коронавирусные ограничения: носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Ранее максимум новых заражений был зафиксирован 13 июля — 375 случаев, и 12 июля — 371 случай. Днем ранее в республике заболели 368 человек. 14 июля Аксенов поручил «максимально отменить» развлекательные мероприятия на полуострове ввиду усиления противоэпидемиологических мер на фоне распространения новой коронавирусной инфекции.