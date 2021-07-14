Аксенов поручил «максимально отменить» увеселительные мероприятия в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил «максимально отменить» развлекательные мероприятия на полуострове ввиду усиления противоэпидемиологических мер на фоне распространения коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что все, кто продает билеты на соответствующие мероприятия, должны понимать, что развлекательные события необходимо отменить вне зависимости от того, кто и как их проводит. Глава республики напомнил, что из-за COVID-19 были отменены такие важные для многих мероприятия, как выпускные.

«Понимаю, что для кого-то эти мероприятия были памятные, торжественные, но жизнь и здоровье важнее. (...) Прошу в амбиции свои не впадать, капризы в этой ситуации не показывать. Мы все понимаем, но не позволим получить дополнительное количество зараженных», — сказал Аксенов.

В частности, будет отменен рок-фестиваль «Боспорские врата», который должен был пройти в ближайшие выходные, 17-18 июля, в Керчи и Ленинском районе. Об этом на совещании заявила глава Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Наталья Пеньковская.

«Соответствующие документы внесены в МВД для реагирования, я прошу глав администраций взять этот вопрос на контроль. Это [мероприятие] еще больше может усугубить эпидемическую ситуацию», — пояснила она.

Ранее сообщалось, что жители Крыма попросили главу региона Сергея Аксенова ужесточить требования по приему туристов. Они указали на рост числа заболевших COVID-19 и пожаловались на отсутствие ограничительных мер. Кроме того, жители полуострова заявили о несоблюдении отдыхающими социальной дистанции.

