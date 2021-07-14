Власти заявили о «катастрофе» с мерами против коронавируса в Крыму

Власти Крыма назвали катастрофой несоблюдение масочного режима в общественном транспорте. Слова главы региона Сергея Аксенова приводит ТАСС.

«В общественном транспорте действительно катастрофа с точки зрения соблюдения противоэпидемических мер», — так он прокомментировал борьбу против пандемии на заседании оперативного штаба.

Также Аксенов заявил, что каждый день ездит по городу и, по его наблюдениям, маски в общественном транспорте надевают до десяти процентов пассажиров. Данные о том, что в Крыму выявили 50 нарушений масочного режима за 800 рейдов в транспорте, глава региона назвал ложью.

«Данные о том, что проведены сотни мероприятий и нарушений не выявлено, полная ложь. Если подписывали главы администраций, значит, они соучастники, по-другому сказать не могу», — заявил он.

С начала пандемии на полуострове выявлено 53 178 больных с COVID-19, из них выздоровели — 46 157 человек, а умерли — 1 615 человек.

Ранее Аксенов поручил «максимально отменить» развлекательные мероприятия на полуострове ввиду усиления противоэпидемиологических мер на фоне распространения коронавируса. При этом он подчеркнул, что все, кто продает билеты на соответствующие мероприятия, должны понимать, что развлекательные события необходимо отменить вне зависимости от того, кто и как их проводит.