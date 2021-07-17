Крым в пятый раз обновил суточный рекорд по приросту заболевших COVID-19

Республика Крым в пятый раз за неделю обновила рекорд по приросту заболевших коронавирусной инфекцией — за последние сутки на полуострове зарегистрирован 401 случай заражения COVID-19. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов на своей странице в Facebook.

Отмечалось, что 16 июля в Крыму был зарегистрирован 401 случай новой коронавирусной инфекции, количество выздоровевших за сутки составило 242 человека.

Глава Крыма призвал жителей и гостей полуострова соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, не посещать без острой необходимости общественные места и максимально ограничить контакты.

«При появлении симптомов острых респираторных инфекций не занимайтесь самолечением, в обязательном порядке сообщите о себе в поликлинику по месту жительства по телефону или на любой из номеров "горячей линии", которые работают в министерствах и ведомствах республики», — напомнил Аксенов.

15 июля Крым снова обновил суточный рекорд по приросту зараженных коронавирусом — 381 человек. Уточнялось, что из общего количества заболевших COVID-19 местных жителей 301 случай был выявлен при обращении за медицинской помощью, 77 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, а еще три — завезенные из-за рубежа.

