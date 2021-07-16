В Крыму выявили максимальное число заболевших с начала пандемии

В Крым снова обновил суточный рекорд по приросту заболевших COVID-19 за все время пандемии. За сутки в регионе выявили 394 новых случая заражения. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «ВКонтакте».

«Из общего количества заболевших 281 выявлен при обращении за медицинской помощью, 107 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 6 случаев завозные из-за рубежа», — заявил Аксенов.

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Он добавил, что за прошедшие сутки на наличие коронавирусной инфекции в Крыму обследовали 6862 человека. Также выздоровело 225 пациентов.

Глава республики также призвал жителей и туристов региона носить маски в общественных местах, ограничить контакты и соблюдать социальную дистанцию.

Ранее власти Крыма назвали «катастрофой» несоблюдение масочного режима в общественном транспорте. По словам Аксенова, он каждый день ездит по городу и видит, что маски в транспорте надевают до десяти процентов граждан.