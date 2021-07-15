Путешествия
 
Последние новости
Шойгу обязал военных изучить статью Путина об Украине
Глава ДНР захотел вступить в «Единую Россию»
WhatsApp запустит новую функцию
В Москве ухудшилось качество воздуха 
Аэропорт Шереметьево вернулся к работе после ливня
Сбежавших от литовских пограничников мигрантов поймали с помощью вертолета
Российский врач рассказала о снижении интеллекта после COVID-19
Путин выразил соболезнования Меркель в связи с наводнением
Критику Шойгу из-за сала и баранок переадресовали генералам
Новости партнеров
Прослушать новость

В Крыму опровергли требование обязательной вакцинации для приема туристов

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Антон Денисов / РИА Новости
В Крыму не планируют вводить обязательную вакцинацию для туристов этим летом

Власти Крыма не планируют вводить обязательную вакцинацию для заселения туристов в отели и санатории. Об этом сообщает РИА Новости.

Министр здравоохранения республики Александр Остапенко опроверг требование предоставлять сертификат о вакцинации для приема туристов в предстоящем летнем сезоне.

Политик добавил, что введение более жестких коронавирусных ограничений по аналогии с мерами, принятыми в Краснодарском крае, не планируется.

Кроме того, в министерстве курортов и туризма полуострова разъяснили правила заселения россиян в гостиницы. Так, путешественникам не нужно предоставлять сертификат о вакцинации, а также соблюдать карантин по приезде.

Ранее, 15 июля, заместитель здравоохранения республики Антон Лясковский заявил о возможном введении обязательной вакцинации или регулярного ПЦР-тестировании для туристов, приезжающих на отдых в регион. В эфире телеканала «Россия 24» на вопрос ведущего, планируется ли в регионе введение более жестких коронавирусных ограничений по аналогии с мерами, принятыми в Краснодарском крае, чиновник ответил, что это «возможно».


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Крыму задумались о введении обязательной вакцинации для туристов
Жители Крыма попросили ввести ограничения для туристов
Эксперты оценили влияние новых ограничений в Крыму на отдых россиян
Путешествия
Путешествия00:0118 мая

«Я остался жив лишь чудом».

Истории военного репортера, который побывал в самых горячих точках планеты и объехал весь мир
22:3230 сентября 2020

Россияне воспользовались удаленкой и скупили билеты на отдых

11:4512 июля

Названы способы нажиться на российских туристах в Крыму

10:5012 июля

Пассажирка попыталась открыть дверь самолета и была приклеена скотчем к креслу

Путешествия00:0216 мая
Dr. Alain Bombard with his wife at the Naval Museum in Paris, France, Feb. 15, 1957, after being presented with the Cross and Red Ribbon of the 'Legion of Honour', by Roger Duveau, the French Minister for the merchant navy. The award was made to Bombard for his crossing of the Atlantic Ocean in a rubber dinghy in December 1952. (AP Photo)

«За бортом по своей воле».

Как простой врач пересек Атлантику на надувной лодке и доказал всем свое бесстрашие
09:4512 июля

Раскрыта стоимость отдыха на популярных зарубежных курортах этим летом

07:4912 июля

Россиянам раскрыли подноготную «все включено» в египетских отелях

07:2912 июля

Россиянка отдохнула в «райском уголке» Краснодарского края и осталась разочарована

Путешествия00:0127 апреля

«Замкнутый и всегда одинокий».

Каким был великий Магеллан, зачем он отправился в кругосветное плавание и за что был убит
06:2712 июля

Россияне назвали места для идеального отпуска

05:4112 июля

Россиянин заночевал в Кремле за три тысячи рублей и поделился впечатлениями

04:1712 июля

Цены на российских курортах снизились

Россия
В Шереметьево из-за дождя отказали паркоматы
«Пора начинать адаптироваться»
Когда закончится жара в Москве и почему Россия страдает от погодных аномалий?
ОНФ объявил о сборе идей и инициатив по развитию системы образования
Ножи, кулаки и разбитые машины.
 
В Госдуме предложили регистрировать самокаты в ГИБДД
Коронный укол.
Как проходит в столице прививочная кампания
В Госдуме отреагировали на высылку Эстонией российского дипломата
Все материалы
Мир
Китайские корабли вторглись в акваторию Японии у спорных островов
Войска, погромы и американский след:
кто разжигает новую революцию на Кубе?
Боевики «Талибана» захватывают власть в Афганистане.
Почему США и НАТО не смогли спасти страну от разрухи и хаоса?
«Америка ищет внешних врагов»
Почему через 150 лет после Гражданской войны США вновь оказались на грани раскола?
Все материалы
Бывший СССР
На Украине протестующие ветераны-силовики потребовали встречи с министрами
Арсен АваковГлава МВД Украины Арсен Аваков ушел в отставку.
Он занял пост при Порошенко, поддерживал националистов и русский язык
Украина заявила о скором проведении саммита глав «нормандской четверки»
«Он называл себя спасителем Европы»
Литву захлестнул поток беженцев. Что ждет ЕС и как в этом замешан Лукашенко?
Белорусского подростка отправили в тюрьму за насилие над охранником в СИЗО
Китайское предложение.
Как Пекин распространяет свое влияние на постсоветском пространстве?
Силовики после слов Лукашенко устроили массовые обыски у оппозиционеров
Все материалы
Экономика
Компанию самого богатого человека в мире снова решили засудить
Цена биткоина обрушилась
Час расплаты.
Apple, Google и Facebook годами уходили от налогов. Как 130 стран мира заставят их заплатить миллиарды?
Sber AI и Вадим Эпштейн провели интенсив в Британской высшей школе дизайна
Ненасытные.
Российские торговые сети скупают друг друга. Почему из-за этого могут вырасти цены на продукты?
Сбер подарит семьям с детьми 2000 бонусных рублей и «СберПрайм» со страховкой
Компенсационный рост.
Как агрохолдинги превращают продовольственную безопасность в доходный инструмент
Все материалы
Силовые структуры
Полина БанниковаНесвободное падение.
Москвичка погибла, выпав из окна. Как родители пытаются доказать, что их дочь не самоубийца?
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
«Утопил людей — отвечай!»
Десять лет назад в катастрофе на Волге погибли 122 человека. Что погубило теплоход «Булгария»?
«На работу приходи в чулках»
Как подполковник полиции подставил генерала и сел за домогательства к подчиненным
Все материалы
Наука и техника
В России нет своих GTA и S.T.A.L.K.E.R.
Почему на их создание не готовы тратить миллионы долларов?
Танкисты старшего лейтенанта Н. Быстрова перед боями под Смоленском, 1941 год«Мы то же самое повторим»
Как Смоленское сражение изменило ход Великой Отечественной войны
Все материалы
Спорт
Вратарь сборной Италии объяснил отсутствие реакции на победу в финале Евро
Радость Италии, слезы датчан и безумие болельщиков.
Самые яркие моменты Евро-2020
Нурмагомедов назвал ошибку Макгрегора перед боем с Порье
Сборная Италии Поверженные «Львы».
Драма Англии, триумф Италии и фиаско сборной России. Чем запомнится Евро-2020
Президент МОК назвал японцев китайцами
«Ничего еще не кончено!»
Макгрегор сломал ногу в схватке с Порье. Не пора ли злому ирландцу завершать карьеру?
Самая сексуальная атлетка мира показала фото в узком топе с глубоким декольте
Все материалы
Культура
Все материалы
Интернет и СМИ
Журналист обозвал главу МОК и был изгнан с конференции
«Я испытываю ужас»
Как скрытые камеры разрушают жизни девушек и толкают их на смерть?
К собеседнику Соловьева из Германии пришли полицейские во время прямого эфира
«Ленин — гриб»
Как гений мистификации Курехин обманул тысячи зрителей и навсегда изменил телевидение в России
Две популярные соцсети заплатят блогерам миллиард долларов
Российский квантовый центр официально открыл офис в инновационном центре «Сколково».«Это мощный инструмент развития»
Где в России создают прорывные разработки и новые технологии
Следственный комитет начал проверку статьи «Новой газеты» о чеченских силовиках
Все материалы
Ценности
Фанаты обругали Бузову за фото в оголяющем грудь топе
Лукбук бренда нижнего белья PETRA«Дарт Вейдер без маски»
Известная российская модель — о работе на стройке и пути к мировой славе
Популярная модель сравнила «умение стареть» российских и европейских женщин
Работающая строителем модель рассказала о тяжелом детстве в российском интернате
Грудь напоказ и рыбья чешуя.
Самые эпатажные наряды звезд красной дорожки в Каннах
Возлюбленные с тату во все тело оголились на пляже и подверглись травле
«Немецкая мамочка»
Какой образ жизни ведет Ангела Меркель вне политики?
Все материалы
Путешествия
«Правительство забыло о нас»
Таджикистан много лет не может вырваться из нищеты. Его последняя надежда — туристы
Краснодарский край начнет пускать только привитых россиян.
Какие ограничения коснутся туристов и как аннулировать путевку
«Это была грубая ошибка»
Турция открыла границы для туристов. Какие опасности там поджидают россиян?
Россия возобновляет авиасообщение с Турцией и еще восемью странами.
Как туда попасть и что для этого нужно россиянам?
Все материалы
Из жизни
Диетолог назвала способ сделать привычные блюда более полезными для фигуры
«Осталась бы, сейчас зажигала бы в Кремле и жила припеваючи»
История россиянки, перебравшейся в Великобританию
Диетолог раскрыл способ выбрать качественную питьевую воду
Легендарные старцы жили больше 150 лет.
В чем секрет их долголетия и могут ли современные люди прожить столько же?
Две пьяные девушки ночью влезли в кафе и приготовили пельмени в холодной воде
«Все выглядит угнетающе»
История россиянина, который переехал в Китай и настрадался без вкусной еды и чистого воздуха
116-килограммовая женщина похудела на 50 килограммов и раскрыла секрет успеха
Все материалы
Aston Martin представил гибридный суперкар Valhalla
Jaguar F-Type R: последний бунтарь Европы
Редакторы «Мотора» о героическом купе, которое пытается уйти красиво
Рассекречен новый лифтбек Volkswagen на платформе Golf
Суперкары, рестомоды и классика: гид «Мотора» по Фестивалю скорости в Гудвуде
Самые-самые участники самой крутой выставки
Новый Subaru Outback добрался до России
Такая разная вседорожность: Volvo V60 Cross Country и Infiniti QX50
Выясняем, может ли универсал заменить кроссовер
Составлен рейтинг самых популярных пикапов в России
Все материалы
Среда обитания
Трава у дома.
Невероятная и сложная жизнь простых людей в объективах лучших фотографов мира
Лихие нулевые.
Ипотека без первого взноса и другие способы купить жилье, не имея никаких сбережений
Приплыли.
Кто и зачем решил уничтожить русскую Венецию?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
Можем повторить.
Русский Прованс, Русские Мальдивы и другие удивительные места на карте России
Маршрут построен.
Места, ради которых стоит отправиться в автомобильное путешествие по России
«Иностранцам нравятся купола»
Российская тату-мастерица соединила матрешек с американским стилем. Что из этого вышло?
В Калмыкии открылась школа джангарчи
В Дагестане открыли мемориальный комплекс памяти первого президента Чечни
Мемориальный комплекс в Воронеже признали объектом культурного наследия
В Адыгее построят экокурорт
Все материалы