В Крыму опровергли требование обязательной вакцинации для приема туристов

В Крыму не планируют вводить обязательную вакцинацию для туристов этим летом

Власти Крыма не планируют вводить обязательную вакцинацию для заселения туристов в отели и санатории. Об этом сообщает РИА Новости.

Министр здравоохранения республики Александр Остапенко опроверг требование предоставлять сертификат о вакцинации для приема туристов в предстоящем летнем сезоне.

Политик добавил, что введение более жестких коронавирусных ограничений по аналогии с мерами, принятыми в Краснодарском крае, не планируется.

Кроме того, в министерстве курортов и туризма полуострова разъяснили правила заселения россиян в гостиницы. Так, путешественникам не нужно предоставлять сертификат о вакцинации, а также соблюдать карантин по приезде.

Ранее, 15 июля, заместитель здравоохранения республики Антон Лясковский заявил о возможном введении обязательной вакцинации или регулярного ПЦР-тестировании для туристов, приезжающих на отдых в регион. В эфире телеканала «Россия 24» на вопрос ведущего, планируется ли в регионе введение более жестких коронавирусных ограничений по аналогии с мерами, принятыми в Краснодарском крае, чиновник ответил, что это «возможно».