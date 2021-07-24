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Минздрав обновил рекомендации о вакцинации для онкобольных

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Фото: Софья Сандурская / Агентство «Москва»

Минздрав России обновил методические рекомендации о вакцинации взрослого населения от COVID-19, в том числе граждан, перенесших онкологические заболевания. Об этом сообщает ТАСС.

Поясняется, что вакцинация российской вакциной «Спутник V» рекомендована для всех онкопациентов, которые завершили противоопухолевое лечение.

Также в обновленных рекомендациях ведомства говорится о допустимых сроках вакцинации для перенесших острое инфекционное или неинфекционное заболевание. Так, поставить прививку разрешается через две-четыре недели после выздоровления.

Ранее Минздрав предупредил россиян об осложнениях, которые могут проявиться у переболевших коронавирусом. Самым частым осложнением после перенесенного коронавируса является одышка — с ней пациенты сталкивались в 31,7 процента случаев. Кроме того, часто постковидный синдром проявляется в виде тромбозов (от 20 до 30 процентов случаев), кашля (13,5 процента), а также боли в груди и тахикардии (12,7 процента). Отмечается, что существуют и другие симптомы, однако их проявление встречается реже.

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