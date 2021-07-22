Найдены способные бороться с раком кожи антибиотики

Бельгийские ученые нашли антибиотики способные бороться с раком кожи, к ним относится тигециклин и другие антибиотики, которые подавляют производство белков в бактериях. Их можно применять для борьбы с ростом клеток меланомы, которые устойчивы к действию противораковых препаратов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование, которое опубликовано в Journal of Experimental Medicine.

Один из авторов работы, доцент Левенского католического университета (Бельгия) Элеонора Леуччи рассказала, что эти антибиотики уничтожают раковые клетки, которые стойки к действию химиотерапии, благодаря им можно выиграть время на использование иммунотерапии, чтобы избавить организм от остальных частей опухоли.

Леуччи и ее коллеги заметили, что у «неуязвимых» клеток есть общая черта — их митохондрии постоянно находятся в активном состоянии, что позволяет раковым клеткам избегать действия большинства существующих лекарств.

Биологи предположили. что такие «неуязвимые» клетки смогут подавить антибиотики, которые мешают производству белков внутри бактерий. Свою теорию они связали с тем, что митохондрии несколько сотен миллионов лет назад представляли собой симбиотические бактерии, которые жили внутри клеток первых простейших.

Чтобы проверить свое предположение, ученые провели эксперимент с мышами. Они имплантировали грызунам клетки меланомы и попробовали подавить их рост антибиотиками тигециклином и доксициклином. В итоге тигециклин замедлил рост опухоли у большинства мышей. У нескольких грызунов рост опухоли был полностью остановлен.

Также ученые наблюдали за пациентом с меланомой, принимавшим доксициклин во время курса химиотерапии. Он принимал антибиотик вместе с остальными лекарствами — опухоль исчезла.

Ранее специалисты-онкологи Кардиффского университета рассказали о способности аспирина снижать риск смертности от онкологии и сокращать метастазы. Эксперты предложили «серьезно подумать» об использовании аспирина наряду с другими методами лечения рака.