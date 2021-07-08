Найдено новое средство против опасной болезни печени

Российские биологи Сколковского института науки и технологий и Института биологии развития РАН, а также их украинские коллеги нашли новое потенциальное лекарственное средство против фиброза печени — опасного заболевания, при котором нормальные ткани печени заменяются соединительными. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Glycobiology.

Известно, что ингибирование синтеза гиалуроновой кислоты с помощью кумарин-4-метилумбеллиферона (4MU) оказывает положительное влияние на животных моделях фиброза, воспаления, рака и метаболического синдрома. 4MU — это активное соединение одобренного желчегонного препарата гимекромона, однако оно обладает низкой биодоступностью и широким спектром действия. Поэтому исследователи провели поиск более специфичных ингибиторов гиалуронансинтаз (ГАС), то есть ферментов, участвующих в синтезе гиалуроновой кислоты.

Ученые выявили сходство между ферментами хитисинтазами (синтезируют хитин у насекомых) и гиалуронансинтазами, то есть активное вещество инсектицидов гипотетически может быть использовано также против синтеза гиалуроновой кислоты. Чтобы проверить это предположение, исследователи протестировали несколько недавно синтезированных соединений кумарина и коммерческих ингибиторов синтеза хитина для ингибирования гиалуроновой кислоты на культуре клеток.

Оказалось, что ингибитор синтеза хитина этоксазол эффективно снижал выработку кислоты и предотвращал образование коллагеновых волокон в модели фиброза печени у мышей. Помимо этого заболевания, такие вещества могут оказаться полезными в борьбе с метаболическим синдромом и раком.