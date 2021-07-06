Повышение липидов в крови связали с шизофренией

Ученые Сколковского института науки и технологий и Научного центра психического здоровья обнаружили связь лекарственно-устойчивой формы шизофрении с увеличенным уровнем липидов в крови. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Biomolecula. Пресс-релиз исследования имеется в распоряжении редакции «Ленты.ру».

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Исследователи проанализировали уровни 322 молекул липидов в плазме крови, измеренные два раза (в начале и в конце срока госпитализации) у 92 человек с диагнозом «шизофрения» на стационарном лечении со сроком примерно 37 дней. Оказалось, что уровень 20 различных триглицеридов увеличился у тех пациентов, у кого наблюдались замедленные улучшения симптомов психического заболевания по шкале PANSS (шкала оценки позитивных и негативных синдромов) на фоне приема двух или более препаратов. Всего устойчивость к лечению развивается примерно у 34 процентов пациентов с шизофренией.

Триглицериды, связанные с пониженной эффективностью лечения, содержат относительно низкое количество атомов углерода в остатках жирных кислот. Их уровень в норме ниже по сравнению с уровнем основных видов триглицеридов плазмы крови. Известно, что липиды играют роль в поддержании таких функций мозга, такие как текучесть и проницаемость мембран, ретроградная передача сигналов, нейронная пластичность и модуляция высвобождения нейротрансмиттеров.

Изменения в уровнях липидов часто наблюдается у тех, кто страдает диабетом или неалкогольной жировой болезнью печени. У больных шизофренией также развиваются метаболические нарушения, которые как-то связаны с психическим здоровьем. Однако пока причинно-следственная взаимосвязь между этими состояниями точно неизвестна.

К позитивным синдромам по шкале PANSS относят бред, расстройства мышления, галлюцинации, возбуждение, идеи величия, подозрительность, агрессивное поведение, а к негативным — сниженная эмоциональность, отсутствие интереса к жизни, трудности в общении, социальная отгороженность, нарушение абстрактного мышления, затруднения нормальной речи и стереотипное мышление. Чем выше балл PANSS, тем тяжелее симптомы.