Виртуальные игры признали полезными в борьбе с психическими расстройствами

Ирландские ученые признали, что компьютерные игры полезны в борьбе с рядом психических болезней: они благотворно влияют на людей с тревожными расстройствами и депрессией и даже могут быть полезнее, чем традиционные методы лечения. Об этом сообщает JMIR Serious Games.

Основной для исследования послужили уже существующие работы в области влияния виртуальных игр на психическое здоровье человека и их помощи в лечения различных расстройств. В результате клинических исследований специалисты выяснили, что игры облегчают симптомы многих болезней. Для этого достаточно уделять им по полчаса в день.

Кроме того, игры разных жанров оказывают на людей разное влияние. Так, шутеры, онлайн-игры и ролевые игры позволяют восполнить потребность в общении и улучшить социализацию. Стратегии и фитнес-игры способствуют развитию когнитивных способностей и смягчают проявления дислексии.

При этом абсолютно все игры, которые были рассмотрены в работе, помогают справиться с переживаниями, улучшают настроение и дают чувство удовольствия. От уровня игрока это не зависит — настроение улучшается от визуальной части, многообразия форм и красок в игре.

Ученые пришли к выводу, что игры можно использовать в качестве альтернативы медицинской помощи. Прежде всего, они доступнее, чем походы к врачам. Кроме того, люди, получающие помощь от психиатра, воспринимаются в обществе негативно, в то время как любители компьютерных игр — нейтрально.