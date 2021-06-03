Выход продолжения God of War отложили

Запланированная на 2021 год God of War 2: Ragnarok не выйдет в срок. Об этом в своем Twitter заявили разработчики игры из Santa Monica Studio.

В сообщении студии говорится, что продолжение игровой серии God of War выйдет в 2022 году. Причины задержки релиза продукта не сообщаются. «Мы по-прежнему сосредоточены на разработке качественной игры, сохраняя при этом безопасность и благополучие нашей команды», — отметили представители разработчиков.

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Позже глава PlayStation Studios Хермен Хульст (Hermen Hulst) заявил, что в компании приняли совместное решение отложить дату релиза тайтла. «Мы приняли решение перенести эту игру на следующий год, чтобы Santa Monica Studio могла выпустить потрясающую God of War, в которую мы все хотели бы сыграть», — отметил топ-менеджер компании.

Кроме того, Халст сообщил, что анонсированная ранеее в качестве эксклюзива для PlayStation 5 игра будет доступна и на приставках прошлого поколения — PlayStation 4 и 4 Pro.

Реакция на сообщение о задержке тайтла в соцсети Twitter была смешанной. «Бросьте PS4! Мы хотим некстген, поэтому мы купили новую консоль», — заявил пользователь под ником enkoo85. «Уделите столько времени, сколько вам нужно. Я точно знаю, что это будет особенная игра, и ее нельзя торопить», — заметил блогер xMBGx.

God of War 2: Ragnarok — находящаяся в разработке видеоигра в жанре action-adventure, анонсированная 16 сентября 2020 года. Оригинальная игра серии появилась в марте 2005 года, тайтл с основанным на греческой мифологии сеттингом вышел в качестве эксклюзива для приставки PlayStation 2.