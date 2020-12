Объявлены лучшие игры года

На церемонии награждения The Game Awards 2020, которая прошла в этом году онлайн из-за пандемии коронавируса, объявили лучшие игры года. Трансляция велась на YouTube-канале «thegameawards».

Главный приз в номинации «Игра года» получила The Last of Us: Part 2, также продукт выиграл в номинациях «Лучший геймдизайн», «Лучший сюжет» и «Лучший аудио-дизайн». Помимо этого, The Last of Us сочли наиболее доступной игрой для инвалидов. По мнению зрителей, игрой года стала Ghost of Tsushima, одновременно получив награду за лучший арт-дизайн.

Лучший саундтрек прозвучал в Final Fantasy VII Remake, а лучший экшен-игрой признали Hades. Лучшая VR игра — Half Life: Alyx, среди игр RPG заняла первое место Final Fantasy VII Remake. Приз за лучшую семейную игру достался Animal Crossing: New Horizons, Microsoft Flight Simulator была признана лучшей стратегией.

Также была названа лучшая киберспортивная игра — League of Legends. Самой ожидаемой игрой стала Elden Ring.

В прошлом году «Игрой года» стала Sekiro: Shadows Die Twice, также продукт японской студии FromSoftware победил в номинации «Лучшая приключенческая игра».

The Game Awards — ежегодная церемония награждения, на которой отмечают выдающиеся достижения в мире видеоигр. Под этим названием мероприятие проводится с 2014 года, с 2003-го церемония существовала под названием Spike Video Game Awards. В 2018 году игрой года The Game Awards назвали эксклюзив для PlayStation 4 God of War.